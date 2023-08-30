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روسيا ترصد تفشيا لإنفلونزا الطيور

منذ 13 دقيقة
انفلونزا الطيور- أرشيفية

انفلونزا الطيور- أرشيفية

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قالت المنظمة العالمية لصحة الحيوان، الأربعاء، إن روسيا رصدت تفشيا لإنفلونزا الطيور من سلالة (إتش.5.إن.1) شديدة العدوى في مزرعة دواجن في الجزء الغربي من البلاد.

وقالت المنظمة ومقرها باريس نقلا عن تقرير صادر عن السلطات الروسية إن التفشي رصد في جمهورية تتارستان وأدى إلى نفوق 17800 طائر من أصل 195503 طيور، مع ذبح العدد المتبقي من الطيور.

وتنتشر فيروسات إنفلونزا الطيور باستمرار في الطيور الداجنة والبرية، لكنها نادرا ما تصيب البشر، بيد أن تطور الفيروسات، التي زادت مع نمو أعداد الدواجن، يمثل مصدر قلق كبير لأنها يمكن أن تتحول إلى فيروس ينتشر بسهولة بين البشر ويسبب وباء.

    المصدر :
  • رويترز

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