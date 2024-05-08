روسيا ترفض اتهامات التورط في حريق متعمد في بريطانيا وتصفها بالاستفزازية

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الأربعاء 8 أيار/مايو 2014، إن المزاعم البريطانية حول تورط موسكو في حريق متعمد في بريطانيا سخيفة وتأتي في إطار حرب إعلامية تستهدف البلاد.

وأضافت زاخاروفا أن موسكو تعتبر مثل هذه المزاعم استفزازية وأنها لم تنفذ أي عمليات تخريبية ضد أهداف مدنية على الإطلاق.

وكانت زاخاروفا تشير إلى قضية اتهمت فيها بريطانيا الشهر الماضي رجلا بالتورط في أنشطة معادية لصالح روسيا، منها العمل على تجنيد آخرين بهدف شن هجوم على منشأة تجارية مرتبطة بأوكرانيا في لندن.

وأبدى وزير الخارجية ديفيد كاميرون قلقه العميق حيال هذه الاتهامات، كما استدعت وزارة الخارجية البريطانية الشهر الماضي سفير موسكو للتعبير عن قلقها إزاء “نشاط خبيث دبرته روسيا في الأراضي البريطانية”.

وقالت زاخاروفا في إفادة صحفية أسبوعية “هذه المحاولات مثيرة للشفقة… الاتهامات الموجهة ليست سخيفة فحسب، ولكنها أيضا غير مدعومة بأي دليل”، كما حثت بريطانيا على وقف “الهستيريا المناهضة لروسيا”.

وكانت العلاقات بين روسيا وبريطانيا متوترة حتى قبل الحرب الأوكرانية، وتدهورت أكثر بعد أن لعبت لندن دورا بارزا في تسليح أوكرانيا وفرض العقوبات على موسكو.