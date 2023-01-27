روسيا ترفض استبعادها من الرياضة الدولية بسبب أوكرانيا

قالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية (الجمعة 27-1-2023) إن أي محاولة لاستبعاد موسكو من الرياضة الدولية بسبب ما تصفه بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا “محكوما عليها بالفشل”.

ومنذ إرسال روسيا عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا في فبراير شباط من العام الماضي، أوقفت بعض الاتحادات الرياضية الفرق أو الرياضيين الروس للاحتجاج على حرب موسكو في أوكرانيا.

وقالت كييف في وقت سابق اليوم إن أوكرانيا لن تستبعد مقاطعة الألعاب الأولمبية في حال تم السماح للرياضيين من روسيا وروسيا البيضاء بالمنافسة في أولمبياد باريس 2024