الأربعاء 2 ربيع الأول 1444 ﻫ - 28 سبتمبر 2022 |
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روسيا ترفض الاتهامات بالمسؤولية عن الهجوم على نورد ستريم

منذ 3 دقائق
ديمتري بيسكوف

ديمتري بيسكوف

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قال الكرملين، الأربعاء، إن مزاعم اتهمت روسيا بأنها مسؤولة بشكل ما عن الهجوم الذي استهدف خطي أنابيب نورد ستريم حمقاء، مضيفا أن موسكو شهدت زيادة حادة في أرباح الشركات الأمريكية التي تورد الغاز إلى أوروبا.

وخلال مؤتمر صحفي يومي قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إنه من الضروري التحقيق في الحادث، مضيفا أن الإطار الزمني لإصلاح التلف في خطوط الأنابيب لم يتضح.

وتحقق أوروبا فيما قالت ألمانيا والدنمرك والسويد إنها هجمات تسببت في تسريبات كبيرة للغاز في بحر البلطيق من خطي أنابيب الغاز الروسيين.

الناتو : تسريبات غاز نورد ستريم عمل تخريبي

قال ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، الأربعاء، إن تسريبات خطي أنابيب نورد ستريم عمل تخريبي، مضيفا أنه ناقش حماية البنية التحتية الحيوية في بلدان الحلف مع وزير الدفاع الدنمركي.

وكتب على تويتر “ناقشت تخريب خط أنابيب نورد ستريم مع وزير الدفاع مورتن بودسكوف”.

وأضاف “ناقشنا حماية البنية التحتية الحيوية في بلدان حلف شمال الأطلسي”.

عمل تخريبي

ذكرت قناة إن.تي.في الألمانية نقلا عن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن التكتل يعتقد أن سبب التسريب في خط أنابيب نورد ستريم للغاز عمل تخريبي على الأرجح، وهدد بالرد.

وأضاف بوريل في بيان نقلته القناة “أي تخريب متعمد لبنية الطاقة التحتية في أوروبا غير مقبول بالمرة وسيواجه برد فعل قوي وموحد”.

وقال بوريل اليوم الأربعاء إن الاتحاد سيكثف حماية البنية التحتية للطاقة في أعقاب حوادث تسرب الغاز.

وذكر في بيان “تشير كافة المعلومات المتاحة إلى أن هذه التسربات نتجت عن عمل متعمد”.

وتابع “سندعم أي تحقيق يهدف إلى استجلاء الحقيقة كاملة بخصوص ما حدث وسببه، وسنتخذ خطوات إضافية لزيادة مرونتنا في أمن الطاقة”.

    المصدر :
  • رويترز

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