روسيا ترفض انتقاد اليابان لتدريباتها البحرية بالمحيط الهادي

رفضت روسيا الاثنين انتقاد اليابان للتدريبات البحرية التي يجريها أسطولها بالمحيط الهادي، قائلة إن الوضع يحتم عليها أن تكون على أهبة الاستعداد إزاء عدد من التهديدات الإقليمية في الوقت الذي ينصب فيه تركيزها على أوكرانيا.

وقال هيروكازو ماتسونو‭‭‭ ‬‬‬كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني في وقت سابق من يوم الاثنين 17\4\2023 إن طوكيو قدمت احتجاجا إلى موسكو بشأن تدريباتها العسكرية حول الجزر محل النزاع بالقرب من هوكايدو الجزيرة الرئيسية في شمال اليابان.

وردا على ذلك قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن التدريبات تجري “بما يتفق تماما مع القانون الدولي”.

وقال بيسكوف للصحفيين “نواجه أوضاعا مضطربة للغاية على الكثير الجبهات. الأجواء مشحونة بالنزاعات والصراعات الإقليمية. ونحن جميعا على دراية بالطبيعة الجغرافية لهذه النزاعات الإقليمية”.

وتتنازع اليابان مع موسكو حول جزر في شمال المحيط الهادي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وانضمت اليابان، بصفتها عضو في مجموعة الدول السبع الصناعية، إلى العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا.

وتحرص روسيا على إظهار أنها لا تزال قادرة على نشر قواتها في المحيط الهادي على الرغم من الصعوبات التي يواجهها جيشها واستنزافه بسبب الحرب الطاحنة في أوكرانيا التي دخلت شهرها الرابع عشر. وجرى الإعلان بشكل مفاجئ يوم الجمعة عن تدريبات لأسطولها البحري تشمل عمليات إطلاق للصواريخ وقذائف الطوربيد.

وبث التلفزيون الرسمي الاثنين لقطات للرئيس فلاديمير بوتين وهو يتلقى تقريرا بشأن التدريبات من وزير الدفاع سيرغي شويغو.

وقال شويغو إن التدريبات شملت “محاكاة لشن ضربات على مجموعات بحرية معادية”.

ورد بوتين قائلا إن التدريبات أظهرت أن الأسطول الروسي في المحيط الهادي على أهبة الاستعداد وأن أولوية روسيا الأولى هي أوكرانيا.