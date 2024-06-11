روسيا تركز صادرات الحبوب إلى آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط

قالت وزارة الزراعة الروسية إن المصدرين الروس سيركزون توجيه إمدادات الحبوب إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والصين والهند.

وأضافت الوزارة أن قرار تركيا بوقف واردات القمح لن يؤثر على إمكانات التصدير الروسية.

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وأنهت أسعار تصدير القمح الروسي ستة أسابيع من المكاسب لتنخفض الأسبوع الماضي إلى جانب الأسواق العالمية بعد قرار تركيا منع استيراد القمح حتى منتصف أكتوبر تشرين الأول.

وبلغ سعر القمح الروسي الذي يحتوي على ​​بروتين بنسبة 12.5 بالمئة والمقرر تسليمه في أواخر يونيو حزيران على أساس التسليم على ظهر السفينة 242 دولارا للطن لينهي الأسبوع على انخفاض ستة دولارات، وفقا لشركة إي.كيه.إيه.آر الاستشارية.

وتركيا من أكبر مستوردي القمح الروسي.

وروسيا أكبر مصدر للقمح في العالم. وارتفعت صادراتها من الحبوب إلى 1.36 مليون طن الأسبوع الماضي من 0.80 مليون في الأسبوع السابق. ونقلت سوفيكون عن بيانات الموانئ أن الصادرات شملت 1.19 مليون طن من القمح ارتفاعا من 0.72 مليون طن في الأسبوع السابق.