روسيا: تركيا دفعت ثمن حبوبها بالروبل.. وندرس الأمر مع مصر

أعلنت نائبة رئيس الوزراء الروسي، فيكتوريا أبرامشينكو، أن تركيا دفعت مقابل تزويدها بالحبوب الروسية بالروبلات، مضيفة أن روسيا تدرس حاليا احتمال القيام بالإمدادات المماثلة إلى مصر.

وفي حديث لها حول الإمدادات التجارية أشارت أبرامتشينكو لوكالة “نوفوستي” إلى أن روسيا لم تنتقل بعد إلى المدفعوعات بالعملات الوطنية بشكل منهجي، لكن “هذا هو الاتجاه السائد”.

كما أضافت أن بنك روسيا يتفاوض في الوقت الراهن مع البنوك المركزية للدول الأخرى من أجل وضع آليات لمثل هذه التسويات المتبادلة، وهذا ينطبق لا على الإمدادات الغذائية فحسب، بل والإمدادات في المجالات الأخرى.

وتابعت: “كآخر مثال يمكنني الإشارة إلى الصفقة مع تركيا حول الإمدادات الغذائية عندما دفعت تركيا بالروبلات. وكانت المحاولة الأولى ناجحة. وأكبر شريك لنا في هذا المجال هو مصر، ونبدأ بحث مثل هذا الانتقال مع مصر أيضا”.

وأكدت أبرامتشينكو أن الحبوب ومنتجات الزيوت والدهون تتمتع بأكبر طلب حاليا، متابعة: “لا نبيع منتجات الزيوت والدهون حاليا مقابل الروبلات، لكننا نبحث هذه المسألة، فالتسويات بالروبلات تعد واحدا من الأولويات”.

أبرامشينكو شددت على أن مثل هذه المعاملات سيشارك فيها لاحقا ليس “غازبروم بنك” فحسب بل و”روسلخوز بنك” (البنك الزراعي الروسي) أيضا. ودققت: “حتى في إطار الاتصالات مع الأمم المتحدة بشأن صفقة الحبوب وقرار الحزمة التي يتم تنفيذه لصالح روسيا والذي ينص على ضرورة عودة “روسلخوز بنك” إلى نظام المدفوعات الدولية”.