الأحد 18 ذو الحجة 1443 ﻫ - 17 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

روسيا تزيد حصة صادراتها من زيت وبذور دوار الشمس

منذ ساعة واحدة
روسيا

علم روسيا

A A A
طباعة المقال

قالت الحكومة الروسية الأحد، إنها زادت حصة صادراتها من زيت وبذور دوار الشمس مشيرة إلى وجود امدادات محلية كافية.

وكانت روسيا قد حظرت تصدير بذور دوار الشمس منذ نهاية مارس آذار حتى نهاية أغسطس آب وفرضت حصة على تصدير زيت دوار الشمس لتجنب نقص المعروض في البلاد وتخفيف الضغوط على الأسعار محليا.

وقالت الحكومة اليوم الأحد إن حصة تصدير زيت دوار الشمس زيدت بمقدار 400 ألف طن على الحد الأقصى السابق للتصدير البالغ 1.5 مليون طن في حين رفعت حصة تصدير بذور دوار الشمس بمقدار 150 ألف طن وكانت تبلغ من قبل 700 ألف طن.

وستظل القيود مفروضة حتى يوم 31 أغسطس آب.

وقالت الحكومة إن قرار تخفيف القيود على الصادرات جاء بسبب توافر الامدادات الكافية في السوق المحلية وأضافت أن المنتجين سيستفيدون من زيادة الصادرات.

    المزيد من أخبار العالم

    مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية جوزيب بوريل
    جوزيب بوريل حول العقوبات: ظهور النتائج يحتاج لـ"صبر استراتيجي"
    متظاهرون أمام القصر الرئاسي في سريلانكا (رويترز)
    الاحتجاجات تتواصل في سريلانكا لليوم المئة على التوالي
    السودان
    فرار الآلاف من سكان جنوب شرقي السودان بعد مقتل العشرات

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    شاحنة محمّلة بأكثر من 40 طنّاً من الحجارة تجتاح عدداً من السيارات في عرسال
    فيديو وصور مروعة.. قتلى وجرحى في فاجعة تهزّ عرسال!
    اظافر القدمين
    علامة على ارتفاع نسبة السكر في الدم تظهر على القدمين
    الدولار
    كم بلغ دولار السوق السوداء اليوم؟