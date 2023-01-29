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روسيا تستبعد إجراء محادثات مع اليابان بشأن الصيد قرب الجزر المتنازع عليها

منذ 10 ثواني
روسيا واليابان

روسيا واليابان

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أعلنت روسيا الأحد أنها لن تجري المحادثات السنوية مع اليابان بشأن تجديد اتفاق يتيح للصيادين اليابانيين العمل بالقرب من الجزر المتنازع عليها بين الجانبين، قائلة إن اليابان تتخذ إجراءات معادية لروسيا.

وتقع الجزر المتنازع عليها‭ ‬قبالة جزيرة هوكايدو اليابانية الشمالية وتعرف في روسيا باسم الكوريل وفي اليابان باسم الأقاليم الشمالية، وهي من الأسباب الرئيسية للتوتر القائم بين الجارتين منذ عشرات السنين.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن وزارة الخارجية أنه “في سياق الإجراءات المعادية‭ ‬التي تتخذها الحكومة اليابانية تجاه روسيا… فقد أبلغ الجانب الروسي طوكيو بأنه لا يمكنه الموافقة على عقد المشاورات بين الحكومتين بشأن تنفيذ هذا الاتفاق”.

وفرضت اليابان وهي حليف رئيسي للولايات المتحدة عقوبات على عشرات الأفراد والمنظمات الروسية بعد وقت قصير من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير\شباط العام الماضي.

وشددت الجمعة العقوبات على روسيا ردا على الهجمات الروسية على مدن أوكرانية.

وعلقت روسيا في يونيو\حزيران الاتفاق المبرم عام 1998 والذي يسمح للقوارب اليابانية بالصيد بالقرب من الجزر، وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني في مؤتمر صحفي الاحد 29\1\2023 إن اليابان ستطالب روسيا بالمشاركة في المحادثات السنوية حتى يتسنى البدء في عمليات الصيد هذا العام.

لكن الوزارة الروسية قالت إنه لن يطرأ أي تحسن في العلاقات ما لم تظهر اليابان “الاحترام لبلدنا والرغبة في تحسين العلاقات الثنائية”.

    المصدر :
  • رويترز

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