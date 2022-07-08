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روسيا تستخدم الفيتو ضد تمديد إرسال مساعدات أممية لسوريا

منذ 16 دقيقة
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استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) الجمعة الواقع في 8 تموز، ضد محاولة لتمديد موافقة مجلس الأمن الدولي لمدة 12 شهرا على تسليم مساعدات من الأمم المتحدة لحوالي أربعة ملايين شخص في شمال غرب سوريا الذي تسيطر عليه المعارضة من تركيا.

وحظي القرار، الذي أعدته أيرلندا والنرويج، بتأييد 13 صوتا، بينما امتنعت الصين عن التصويت. ويحتاج أي قرار إلى موافقة تسعة أصوات وعدم استخدام روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا حق النقض.

ومن المقرر أن يصوت المجلس المكون من 15 عضوا على اقتراح من روسيا، حليفة سوريا، للموافقة على عملية الأمم المتحدة لمدة ستة أشهر. وقال دبلوماسيون إن من المتوقع عدم تمرير القرار.

يذكر أن الآلية الآنفة الذكر كانت تقضي بنقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر معبر باب الهوى على الحدود مع تركيا، دون التنسيق مع السلطات السورية. وينتهي سريان الآلية يوم 10 يوليو الجاري.

    المصدر :
  • رويترز

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