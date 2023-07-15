روسيا تستدعي 147 ألف شخص إلى الخدمة العسكرية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إنجاز حملة الربيع لتجنيد المواطنين لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية في القوات المسلحة.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أنه خلال هذه الحملة الربيعية، تم استدعاء 147 ألف شخص وإرسالهم إلى القوات المسلحة والتشكيلات العسكرية الأخرى لأداء خدمة العلم.

وقالت الوزارة: “تم إنجاز حملة التجنيد الإلزامي الربيعية لعام 2023. ووفقا للمرسوم الرئاسي رقم 220 الصادر في 30 مارس 2023، تم في ربيع هذا العام، استدعاء 147000 شخص وإرسالهم للخدمة العسكرية ضمن التجنيد الإلزامي في القوات المسلحة الروسية والتشكيلات العسكرية الأخرى”.

وبدأت لجان التجنيد في العمل في 1 أبريل، وباشرت بإرسال المجندين من نقاط التجمع في الكيانات الروسية المختلفة، إلى مختلف صنوف وفروع القوات المسلحة، في 20 أبريل.

إسقاط “ظلّ العاصفة” البريطانيّ

أعلنت روسيا أنّ قواتها تمكنت من إسقاط صواريخ بريطانية الصنع، أطلقتها كييف على مناطق خاضعة لسيطرتها في الجنوب الأوكراني.

وذكرت شبكة “سكاي نيوز” البريطانية، ليل الجمعة السبت، أن القوات الروسية ذكرت أنها أسقطت صاروخين من طراز “ستورم شادو” أو “ظل العاصفة”، وهما من صنع بريطاني.

وقال حاكم مقاطعة زابوريجيا، يفهين باليتسكي، إنّ القوات الأوكرانية أطلقت صواريخ على منطقتين في المقاطعة، هما بيرديانسكو وميليتوبول.

وأضاف أن الدفاع الجوي الروسي أسقط تلك الصواريخ، مشيرًا إلى عدم وقوع ضحايا بين السكان أو البنية التحتية.

ولفت إلى أن الوضع الميداني في المقاطعة لم يتغير، معتبرًا أن “أوكرانيا بالفعل في وضع ضعيف، ولم تبادر إلى أي أفعال نشطة خلال الساعات الـ24 الأخيرة”.