روسيا تستعد لهجوم جديد.. وقتال مستعر في شرق أوكرانيا

ذكرت صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية أن شرق أوكرانيا شهد احتدامًا في المعارك، مع استعداد روسيا لهجوم جديد، حيث صعدت الأخيرة هجومها في مقاطعة دونيتسك، وتعرضت سلسلة من البلدات والقرى للقصف الأسبوع الماضي بعد أن وجهت موسكو قوتها النارية إلى هناك.

وقالت الصحيفة في تحليل إخباري إن الهجمات حتى الآن بدت في الغالب عشوائية وبدون هدف، لكنها توضح أن روسيا تستعد للاستيلاء على جزء آخر من دونيتسك، المقاطعة الأخرى في منطقة دونباس.

وأضافت الصحيفة أنه حتى مع إعلان القيادة العسكرية الروسية عن توقف عملياتي للسماح لقواتها الرئيسية بإعادة تجميع صفوفها، زادت قواتها من قصفها على البلدات والمدن الخمس الرئيسية في المنطقة – باخموت وكراماتورسك وسلوفيانسك ودروزكيفكا وكوستيانتينيفكا – وكذلك القرى المحيطة بها.

وأشارت إلى أن القتال اشتد على جبهات أخرى أيضًا، وخاصة في الجنوب، حيث استخدمت القوات الأوكرانية المدفعية لضرب القوات الروسية في المنطقة المحيطة بمدينة خيرسون، فيما اقترح المسؤولون أنه سيكون محاولة لاستعادة الأراضي التي كانت تحت سيطرة روسيا منذ بداية الحرب تقريبًا.

وفي شمال شرق أوكرانيا، قالت الصحيفة إن روسيا أرسلت ”إشارات عسكرية وسياسية“ بأن قواتها قد تقوم بخطوة جديدة بالقرب من مدينة خاركيف، وهي مدينة حاسمة تعرضت لقتال مرير ولا تزال تحت سيطرة أوكرانيا، حيث شهدت المدينة أيضًا قصفًا صاروخيًا، أمس الأحد، بما في ذلك استهداف مدرسة.

وتابعت الصحيفة: ”في الأيام الأخيرة، أنشأت روسيا إدارة مدنية في أجزاء من مقاطعة خاركيف التي تسيطر عليها الآن بالقرب من الحدود، وكشفت النقاب عن علم قالت وكالات الأنباء الروسية الحكومية إنه يؤكد الروابط التاريخية بين المنطقة وروسيا، وقد تم اعتبار ذلك على نطاق واسع كإشارة. ومن المرجح أن تضم روسيا بعض مناطق المقاطعة التي تسيطر عليها الآن“.