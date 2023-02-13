روسيا تستنزف خزان كاخوفكا بشكل خطير مما قد يتسبب في كارثة بمحطة زابوريجيا النووية

انخفض مستوى المياه في خزان كاخوفكا إلى أدنى مستوى له منذ ثلاثة عقود، مما يهدد نظام التبريد ZNPP: في المحطة.

,إذا انخفض منسوب المياه إلى أقل من 13.2 مترًا، فستكون المنطقة كلها والعالم في خطر.

ويبلغ المستوى الحالي للخزان 14 مترا، منذ تشرين الثاني”نوفمبر”، ,انخفض منسوب المياه بشكل خطير حيث فتح الروس فتحات إضافية لتصريف المياه.

إنه جنوب أوكرانيا، منطقة الزراعة المروية تُزرع الحبوب والخضروات وعباد الشمس في تربة خصبة، لكن الزراعة تتطلب الري بسبب نقص هطول الأمطار، وأصبح خزان كاخوفكا أكبر خزان للمياه العذبة، حيث يتم توفير المياه للبلدات المجاورة ويتم ري الأراضي الزراعية.

علاوة على ذلك، يتم استخدام مياهه لتبريد محطة الطاقة النووية، منذ تشرين الثاني “نوفمبر” 2022، انخفض منسوب المياه في الخزان باستمرار: الآن لا يتجاوز عمقه 14 مترًا، وهو مستوى حرج تقريبًا، إذا كان منسوب المياه سينخفض مترًا آخر، فسيكون تبريد المحطة ZNPP مشكلة، ويمكن أن يعرض حياة أكثر من مليار شخص للخطر.

تعود روسيا إلى الابتزاز النووي الفعلي، وبوتين مستعد للتصعيد بكل الطرق الممكنة، وأفعال الروس، الذين ينتهكون جميع القواعد أو الاتفاقيات، بدأ الابتزاز منذ فترة طويلة بالجريمة ضد الشعب الأوكراني.

كان أحد أهداف الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا هو استعادة إمدادات المياه لشبه جزيرة القرم المحتلة عبر خط أنابيب مياه بطول 403 كيلومترات من الخزان.

تمكن الروس من القيام بذلك في صيف عام 2022، هناك عدد من الخزانات في أراضي شبه جزيرة القرم صنعها المحتلون، إنهم يحاولون ملئها بمياه خزان كاخوفكا، بسبب نقص المياه الجوفية في القرم.

يمكن أن تدمر مثل هذه الإجراءات النظام البيئي لجنوب أوكرانيا بأكمله وتؤدي إلى نقص المياه في المدن والاحتياجات الزراعية، تُظهر صور الأقمار الصناعية للخزان المياه الضحلة في العديد من المناطق التي تهدد نظام التبريد في ZNPP.

هذا هو إرهاب بوتين النووي، الذي ينتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي، إذا لم يتوقف افراغ المياه، فإن منسوب المياه في خزان كاخوفكا سيصل إلى 10 أمتار بالفعل في الربيع، سيكون هذا تهديدًا مباشرًا لـ Zaporizhzhia NPP.