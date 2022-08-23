روسيا تستنكر الهجمات الاسرائيلية على سوريا

استنكر وزير الخارجية الروسي “سيرغي لافروف” الهجمات الصاروخية الإسرائيلية على سوريا، في تصريحات تؤكد وجود فتور في العلاقات الروسية الإسرائيلية التي كانت حميمة فيما مضى.

أتى ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك لـ لافروف مع نظيره السوري “فيصل المقداد”. وقال لافروف: “ندين بشدة الممارسة الخطيرة للضربات الإسرائيلية على الأراضي السورية… نطالب بأن تحترم إسرائيل قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وقبل كل شيء، احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها”.

وأفادت مخابرات إقليمية ومصادر عسكرية سورية بأن إسرائيل قصفت أهدافًا إيرانية في 14 آب بالقرب من مسقط رأس أسلاف الأسد، وبالقرب أيضا من القواعد الرئيسية لروسيا في سوريا على ساحل البحر المتوسط.

وفي حديثه في المؤتمر الصحفي نفسه في موسكو، أكّد المقداد للافروف دعم بلاده لتحركات روسيا في أوكرانيا، التي تصفها موسكو بأنها “عملية عسكرية خاصة” لنزع سلاح جارتها الجنوبية الأصغر و”تطهيرها من النازيين”.

وأبدت إسرائيل معارضتها لإرسال موسكو قوات إلى أوكرانيا. وزادت التوترات بين البلدين في الأشهر الأخيرة.

الى ذلك، قال لافروف في أيار إن الزعيم النازي “أدولف هتلر” له جذور يهودية، في تصريحات أثارت غضبًا في إسرائيل ودفعت الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” إلى تقديم اعتذار نادر.

كما فتحت السلطات الروسية تحقيقات قانونية بشأن فرع الوكالة اليهودية في روسيا، التي تشجع الهجرة إلى إسرائيل.