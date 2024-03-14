روسيا تستهدف أوكرانيا بعشرات الطائرات المسيرة

قالت السلطات في أوكرانيا الخميس إن القوات الروسية أطلقت 36 طائرة مسيرة على عدة مناطق أوكرانية خلال الليل مستهدفة البنية التحتية المدنية.

وقال أوليه سينيهوبوف حاكم منطقة خاركيف بشرق البلاد عبر تطبيق تيليجرام إن إصلاحات تجري بعد إصابة “منشآت البنية التحتية للتلفزيون”، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

وذكرت السلطات في منطقة سومي المجاورة أن البنية التحتية في أربع مدن تعرضت لهجوم بمسيرات إيرانية الصنع.

وقال الجيش الأوكراني إنه أسقط 22 من إجمالي 36 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا خلال الليل.

وأوضح مسؤولون محليون أن خمسة منها أُسقطت فوق منطقتي ميكولايف بجنوب أوكرانيا ودنيبروبتروفسك في الجنوب الشرقي. ولم تتوافر حتى الآن المزيد من التفاصيل بشأن مواقع استهداف أو إسقاط المسيرات الأخرى.

وتنفذ روسيا ضربات جوية بشكل متكرر على مناطق سكنية بعيدة عن خطوط المواجهة في غزوها المستمر لأوكرانيا منذ عامين.