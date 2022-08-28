روسيا تستهدف مصنعا لإصلاح الطائرات في منطقة زابوريجيا

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع قولها إن القوات الجوية الروسية استهدفت ورشا في مصنع تابع لشركة (موتور سيتش) حيث يتم إصلاح الطائرات الهليكوبتر بمنطقة زابوريجيا في أوكرانيا.

وقالت الوكالة نقلا عن الوزارة إن القوات الروسية دمرت منشآت تخزين الوقود في منطقة دنيبرو الأوكرانية التي كانت تزود الجيش الأوكراني بالوقود في منطقة دونباس.

كارثة زابوريجيا

وسط تحذيرات دولية من خطورة الوضع في محطة زابوريجيا النووية، التي تسيطر عليها القوات الروسية، خصوصا بعد التحذير من إمكانية “انتشار مواد مشعة”، شدد وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، على أن موسكو تعمل جاهدة لتحويل الصرح النووي إلى قاعدة تهدد قارة أوروبا بأكملها.

وأضاف في تغريدة عبر تويتر، اليوم الواقع في 28 آب 2022 بأن الأمان النووي ظلّ أولوية قصوى لبلده، خصوصا بعد الماضي المأساوي الذي عاشته أوكرانيا، في إشارة منه إلى كارثة تشيرنوبل النووية وهي أكبر كارثة نووية بالعالم، وقعت في المفاعل رقم 4 من محطة تشيرنوبل للطاقة النووية يوم السبت 26 أبريل/نيسان من عام 1986، ولقي 36 شخصاً مصرعهم وأصيب أكثر من 2000 شخص وبقيت تداعياتها سنوات طويلة.

كما شدد الوزير الأوكراني على أن روسيا حولت محطة زابوريجيا النووية إلى قاعدة عسكرية تعرض القارة الأوروبية بأكملها للخطر، مؤكداً على ضرورة الانسحاب الروسي من المصنع فوراً.