روسيا… تسجيل 104 وفيات و10817 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

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أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم السبت، عن تسجيل 104 وفيات و10817 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، لتصبح حصيلة الوباء 198676 إصابة و1827 وفاة.

وسجلت روسيا الجمعة أكثر من عشرة آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم السادس على التوالي، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للإصابات المؤكدة إلى 187 ألفا و869. وبات التساؤل هل يعد هذا البلد مركزا جديدا لتفشي الوباء؟

ورصدت جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية استقرارا في معدل الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في العالم خلال اليوم الماضي، مع اقتراب الحصيلة التراكمية للمصابين من 4 ملايين شخص.