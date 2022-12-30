روسيا تسعى لتصدير كميات كبيرة من الديزل قبل سريان العقوبات الأوروبية

أفادت وكالة بلومبرغ (الجمعة 30-12-2022) بأن روسيا من المتوقع أن تزيد صادراتها من الديزل في الشهر المقبل قبل بدء سريان عقوبات الاتحاد الأوروبي على الخام الروسي في فبراير شباط.

وقالت الوكالة في تقرير نقلا عن بيانات بالقطاع إن شحنات الوقود من موانئ روسيا بمنطقة البلطيق والبحر الأسود سترتفع إلى 2.68 مليون طن في يناير كانون الثاني، بزيادة ثمانية بالمئة عن الكمية المقررة في ديسمبر كانون الأول ولتسجل الصادرات أعلى معدلاتها منذ يناير كانون الثاني 2020 على الأقل.

ولا تشمل خطط التحميل الروسية سوى صادرات الديزل التي يجري نقلها إلى موانئ البلاد عبر خطوط أنابيب وبعض الكميات الإضافية الأقل حجما التي يمكن نقلها بالسكك الحديدية. وأفاد التقرير أيضا أن البيانات اخلاصة بميناء بريمورسك تشمل أيضا صادرات مزمعة قدرها 120 ألف طن من الديزل من روسيا البيضاء.

وسيحظر الاتحاد الأوروبي استيراد المنتجات النفطية الروسية، التي يعتمد عليها بشدة من أجل الديزل، بحلول الخامس من فبراير شباط. ويأتي ذلك بعد فرض حظر على الخام الروسي دخل حيز التنفيذ في الشهر الجاري.