روسيا تسعى لتوطيد علاقاتها مع كوريا الشمالية.. "جارة شديدة الأهمية"

قالت روسيا (الخميس 31-8-2023) إنها تعتزم تطوير علاقاتها مع كوريا الشمالية لكنها لم تؤكد تصريحا صدر عن البيت الأبيض مفاده أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تبادل خطابات مع كيم جونج أون زعيم كوريا الشمالية.

وذكر البيت الأبيض أمس الأربعاء أنه قلق من أن مفاوضات الأسلحة بين روسيا وكوريا الشمالية تمضي قدما بشكل نشط وأن بوتين وكيم تبادلا خطابات يتعهدان فيها بتعزيز تعاونهما.

ولم يجب دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين بشكل مباشر حينما سأله صحفيون إذا ما كان الزعيمان قد تبادلا الخطابات فعلا.

وقال بيسكوف “تتمتع موسكو وبيونجيانج بعلاقات طيبة والاحترام فيها متبادل. نعتزم تطويرها بصورة أكبر. تُجرى الاتصالات على عدة مستويات” واصفا كوريا الشمالية بأنها “جارة شديدة الأهمية”.

وحذرت واشنطن من قبل من أن كوريا الشمالية ربما تقدم مزيدا من الأسلحة لروسيا لتستعين بها ضد أوكرانيا. وفرضت الولايات المتحدة في وقت سابق هذا الشهر عقوبات على ثلاثة كيانات تتهمها بأنها ذات صلة باتفاقات أسلحة بين كوريا الشمالية وروسيا.