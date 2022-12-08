روسيا تسقط مسيّرة أوكرانية فوق البحر الأسود

قال ميخائيل رازفوزاييف حاكم سيفاستوبول، أكبر مدينة في شبه جزيرة القرم، الخميس، إن الأسطول الروسي أسقط طائرة مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود.

وأضاف على تطبيق تيليجرام “هذا الصباح، أسقطت سفينة تابعة لأسطول البحر الأسود طائرة مسيرة فوق البحر”.

ولم يتسن لرويترز بعد التحقق من تقارير ميدانية من أي من الجانبين.

وكانت روسيا ضمت شبه جزيرة القرم من أوكرانيا عام 2014.

خطر اندلاع حرب نووية يتصاعد

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، إن خطر اندلاع حرب نووية يتصاعد، لكنه أكد أن روسيا لم “يصبها الجنون” وإنها تعتبر ترسانتها النووية رادعا دفاعيا ليس إلا.

وأشار بوتين إلى أن روسيا ستدافع عن أراضيها وحلفائها “بكل الوسائل المتاحة” مضيفا أن الولايات المتحدة، وليست روسيا، هي التي نشرت ما يسمى بالأسلحة النووية “التكتيكية” في دول أخرى.

ولفت خلال اجتماع متلفز إلى أن روسيا نشرت ما يقرب من نصف الرجال الذين تم تجنيدهم خلال التعبئة الجزئية لجنود الاحتياط أي نحو 150 ألف جندي في أوكرانيا.

وأضاف أن “من بين 300 ألف من مقاتلينا الذين تمت تعبئتهم ورجالنا والمدافعين عن الوطن، يوجد 150 ألفًا في منطقة العمليات”.

وأشار بوتين إلى أن 77 ألفًا منتشرون بشكل مباشر في مناطق القتال.

وفي الاجتماع أيضا أقر الرئيس الروسي بأن النزاع في أوكرانيا “طويل”، مع إشادته بـ”النتائج المهمة” التي تحققت، في إشارة إلى إعلانه ضم أربع مناطق أوكرانية.