روسيا تسلم الهند منظومة صواريخ "إس-400"

أعلنت روسيا، اليوم الأحد، عن بد تسليم منظومات صواريخ أرض-جو (تريومف إس – 400) إلى الهند.

وقال مدير المركز الروسي للتعاون الدولي العسكري التقني،، دميتري شوغاييف، قبيل انطلاق معرض دبي الجوي الدولي: “بدأت عمليات تسليم المعدات الخاصة لنظام الدفاع الجوي S-400 للهند، وفقا للموعد المحدد”.

وقعت روسيا والهند عقدا لتوريد منظومات “إس-400” في أكتوبر 2018، في صفقة تقدر بـ5.43 مليار دولار.

وأصبحت الهند ثالث مشتر أجنبيا لهذه المجمعات، بعد الصين وتركيا.

وتعد منظومات “إس-400” للدفاع الجوي جيلا جديدا من أنظمة الصواريخ بعيدة ومتوسطة المدى المضادة للطائرات.

وقد تم تصميم هذه المنظومة الدفاعية لتدمير الطائرات الاستراتيجية والتكتيكية والصواريخ الباليستية والأهداف فرط الصوتية.

ودخلت منظومة “إس-400” الخدمة ضمن القوات التركية والصينية.

في أغسطس/آب، قال رئيس شركة روسوبورون إكسبورت الروسية لتصدير الأسلحة، ألكسندر ميخيف، لوكالة سبوتنيك إن المفاوضات بشأن توريد أنظمة الدفاع الجوي إس -400 جارية مع سبع دول في الشرق الأوسط ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا.