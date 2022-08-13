روسيا تسيطر على قرية بيسكي في منطقة دونيتسك الأوكرانية

أفادت وكالة إنترفاكس، نقلًا عن وزارة الدفاع الروسية، بأنّ القوات الروسية سيطرت بالكامل على قرية بيسكي الواقعة على مشارف منطقة دونيتسك في أوكرانيا.

وكانت القوات الروسية والموالية لروسيا قد قالت إنها سيطرت على بيسكي سيطرة كاملة منذ أكثر من أسبوع.

ونقلت انترفاكس عن الوزارة قولها أيضا إن القوات الروسية دمّرت بطارية صواريخ من نظام هيمارس الذي زوّدت الولايات المتحدة أوكرانيا به بالقرب من منطقة كراماتورسك الأوكرانية.

وتعتبر بيسكي من أقوى معاقل القوات الأوكرانية في دونباس.

وفي إفادة صحفية، ذكر المتحدث باسم الدفاع الروسية “إيغور كوناشينكوف” أنّ “ضربات جوية وصاروخية روسية وعمليات هجومية للقوات المشتركة خلال اليوم الماضي أدت إلى مقتل أكثر من 70 عسكريًا أوكرانيا وإصابة 300 آخرين في منطقة خاركوف، وتصفية ما يصل إلى 270 من العناصر القومية المتطرفة إضافة إلى تدمير 22 قطعة من المعدات العسكرية، والقضاء على سريتين كاملتين من لواء ميكانيكي، في مناطق متفرقة من دونيتسك”.

ودمّرت القوات الروسية في منطقة كراماتورسك في دونيتسك راجمة صواريخ أميركية الصنع من طراز HIMARS ومستودع ذخيرة لها، وفق المتحدث الروسي.

كما دُمّرت مروحيتان أوكرانيتان من طراز Mi-24 على الأرض في مقاطعة نيكولايف.

كذلك، أشار المتحدث الى أن الجيش الروسي استهدف أربعة مراكز قيادة وقوات وأسلحة ومعدات أوكرانية في 143 منطقة خلال يوم.