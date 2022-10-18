الثلاثاء 22 ربيع الأول 1444 ﻫ - 18 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

روسيا تسيطر على قرية في خاركيف

منذ ساعة واحدة
الجيش الروسي

الجيش الروسي

A A A
طباعة المقال

أعلن الجيش الروسي، الثلاثاء، أنه سيطر على قرية في منطقة خاركيف شمال شرق أوكرانيا، لأول مرة منذ بداية شهر سبتمبر.

وقالت وزارة الدفاع في تقريرها اليومي “استولت وحدات من الجيش خلال عمليات هجومية، على بلدة غوروبيفكا” القريبة من الحدود مع روسيا.

ضرب أنظمة الطاقة

أما عن استهداف أنظمة الطاقة الأوكرانية، فأكدت تنفيذ ضربات جديدة استهدفت منشآت الكهرباء.

كما أوضحت أن القوات الروسية تواصل ضرب أنظمة الطاقة والقيادة العسكرية الأوكرانية بواسطة أسلحة بحرية وجوية بعيدة المدى، وعالية الدقة.

أتت تلك التصريحات بعدما أعلنت السلطات الأوكرانية في وقت سابق اليوم، أن الهجمات الروسية دمرت 30% من منشآت الطاقة خلال أسبوع، ما تسبب بأعطال هائلة في جميع أنحاء البلاد، وانقطاع للكهرباء والماء في العديد من المناطق، بما فيها كييف.

وكانت القوات الروسية كثفت منذ الأسبوع الماضي، هجماتها على الأراضي الأوكرانية، لاسيما في كييف، فيما اعتبر رداً على الهجوم الذي استهدف جسر القرم، الذي يربط البر الروسي بشبه الجزيرة التي ضمتها روسيا إلى أراضيها عام 2014.

كما جاءت تلك الهجمات، بعد تعثر للجيش الروسي في شمال وشرق أوكرانيا، ومناطق الجنوب أيضاً، في وجه الهجوم المضاد الذي أطلقته القوات الأوكرانية قبل أسابيع من أجل استرداد عشرات المناطق التي ظلت لأشهر في قبضة الروس، وقد حققت تقدماً ملحوظاً في العديد من النقاط قبل أن تبرد قليلاً وتيرة تقدمها.

    المزيد من أخبار العالم

    أوبك
    الأمين العام لأوبك: أوبك+ تحركت لخفض الإنتاج لمنع حدوث أزمة لاحقا
    علم فرنسا
    فرنسا تحقق في مقتل فتاة صغيرة في باريس
    صورة تظهر أنواعًا من المسيرات في نفق في إيران
    إيران: 22 دولة طلبت شراء طائرات دون طيار

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ماغي بو غصن
    هل " الموركس دور" تحولت إلى جائزة ترضية؟
    رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير
    رقم كبير.. محمد شقير يكشف عدد الذين تفوق قيمة ودائعهم الـ100 ألف دولار!
    سمير جعجع
    ما صحة تعرّض جعجع لوعكة صحيّة؟