روسيا تسيطر على مدينة جديدة في شرق أوكرانيا

قال مسؤولون أوكرانيون إن القوات الروسية تمكنت من السيطرة على بلدة ميتلكين شرقي مدينة سيفيرودونتسك الاستراتيجية، بحسب شبكة “سي إن إن”.

وذكر حاكم منطقة لوغانسك سيرغي غايداي، في تصريحات تليفزيونية: “لسوء الحظ، لا نسيطر حاليًا على ميتلكيني بالقرب من المركز الإقليمي”.

وأشار غايداي إلى أن القوات الروسية كثفت من استخدام المدفعية والضربات الجوية لاستهداف المواقع الأوكرانية في سيفيرودونتسك وحولها مع استمرار المعركة على المدينة الاستراتيجية.

وتابع “إنهم يقاتلون بشراسة في منطقة سيفيرودونتسك الصناعية وضواحي المدينة. الأمر نفسه ينطبق على منطقتي توشكيفكا وأوستينيفكا”.

وقال: “يريدون تحقيق اختراق هناك، ولهذا الغرض قاموا بجمع كمية كبيرة من المعدات هناك”. ولفت إلى أن الروس “حاولوا اختراق منطقة توشكيفكا، نجحوا بشكل جزئي، لكن مدفعيتنا ردّت ويمكننا القول إن محاولة الاختراق لم تنجح”.

وتقع توشكيفا جنوب ليسيتشانسك التي يفصل نهر دونيتس فقط بينها وبين سيفيرودونيتسك.

في ليسيتشانسك، تكثر المؤشرات على استعدادات للقتال في الشوارع، إذ يحفر الجنود حفرا وينصبون أسلاكًا شائكة، فيما تنشر الشرطة مركبات في الشوارع لإبطاء حركة المرور.

ونفى غايداي الأحد عبر تلغرام أن يكون الروس سيطروا على كامل سيفيرودونيتسك، لكنه قال “في الواقع، هم يسيطرون على القسم الأكبر من المدينة”.

وقالت وزارة الدفاع الروسية الأحد “حرّرت وحدات من الميليشيا الشعبية لـ(جمهورية لوغانسك الشعبية) بدعم من القوات المسلحة الروسية، بلدة ميتيكينو” جنوب شرق سيفيرودونيتسك.

ويدور قتال ضار في محيط هذه المنطقة بهدف الاستيلاء على كامل منطقة دونباس التي يسيطر انفصاليون موالون لروسيا على جزء منها منذ 2014، والتي تتألف من منطقتي لوغانسك ودونيتسك .

جنوبًا، يؤكّد الجيش الأوكراني أن القوات الروسية “العاجزة عن التقدّم على الأرض” تواصل عمليات القصف.

وأكّدت وزارة الدفاع الروسية الأحد أن قواتها قصفت مدينة ميكولايف الجنوبية بصواريخ كروز ودمّرت “عشرة مدافع هاوتزر من عيار 155 ميليمترًا وما يصل إلى عشرين مركبة مدرّعة قدّمها الغرب إلى نظام كييف خلال الأيام العشرة الأخيرة”. ولم يكن التحقق من هذه المعلومات من مصادر مستقلّة ممكنًا.

وصرح أوليغ سينيجوبوف، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في خاركيف، أن القوات الروسية كثفت قصفها لمناطق على أطراف المدينة، لكنها لم تبذل أي محاولات لكسر الخطوط الدفاعية.

وتكثف القصف في الساعات الأربع والعشرين الماضية لا سيما في مناطق أقصى الشمال”، بحسب مكتب الرئيس الأوكراني.

وأضاف سينيجوبوف أنه لم ترد أنباء عن سقوط قتلى لكن بعض الناس أصيبوا.

وقال سينيجوبوف: “على خط التماس في منطقة خاركيف، يركز العدو بشكل أساسي على الدفاع. المدافعون يتمسكون بمواقعهم بحزم”.