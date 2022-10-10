روسيا: تشجيع أمريكا لأوكرانيا يعقد الحل الدبلوماسي

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الاثنين، إن روسيا منفتحة على الدبلوماسية، لكن تشجيع واشنطن “للطابع العدواني” لأوكرانيا يعقد الجهود الدبلوماسية لحل الصراع.

وكتبت زاخاروفا على موقع الوزارة على الإنترنت “نكرر مرة أخرى، للجانب الأمريكي بوجه خاص: المهام التي نحددها في أوكرانيا سيتم إنجازها.

“روسيا منفتحة على الدبلوماسية والشروط معروفة جيدا. وكلما طال أمد تشجيع واشنطن لطابع كييف العدواني، وتشجيع الأعمال الإرهابية للمخربين الأوكرانيين بدلا من منعها، كان البحث عن حلول دبلوماسية أكثر صعوبة”.

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الإثنين، أنه أجرى محادثات مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا لطمأنته بشأن “دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا بعد الضربات الفظيعة” التي نفّذتها القوات الروسية صباحا.

وجاء في تغريدة لبلينكن: “سنواصل توفير المساعدة الاقتصادية والإنسانية والعسكرية لتمكين أوكرانيا من الدفاع عن نفسها”.

قال مصدران لرويترز الأسبوع الماضي إن حزمة المساعدات الأمنية المقبلة التي تقدمها إدارة بايدن لأوكرانيا من المتوقع أن تشمل أربع راجمات لأنظمة صواريخ المدفعية سريعة الحركة “هيمارس”، وذخائر وألغاما ومركبات مضادة للألغام.