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روسيا تشحن 200 ألف طن من الحبوب المجانية إلى ست دول أفريقية

منذ 35 دقيقة
القمح

القمح

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قال وزير الزراعة الروسي، ديمتري باتروشيف، اليوم الأربعاء 21 فبراير/شباط 2024، إن موسكو أكملت مبادرتها لشحن 200 ألف طن من الحبوب المجانية إلى ست دول أفريقية، كما وعد الرئيس فلاديمير بوتين في يوليو تموز.

وأضاف باتروشيف لبوتين خلال اجتماع أمس الثلاثاء أن روسيا شحنت 50 ألف طن لكل من الصومال وجمهورية أفريقيا الوسطى و25 ألفا لكل من مالي وبوركينا فاسو وزيمبابوي وإريتريا.

وكان بوتين قد وعد بتسليم الحبوب مجانا إلى الدول الست خلال قمة مع الزعماء الأفارقة في يوليو تموز، بعد قليل من انسحاب موسكو من صفقة سمحت لأوكرانيا بشحن الحبوب من موانئها على البحر الأسود على الرغم من الحرب التي تشنها روسيا.

وساعدت الصفقة، المعروفة باسم مبادرة حبوب البحر الأسود، على خفض الأسعار في السوق العالمية. لكن بوتين قال إنها فشلت في إيصال الإمدادات إلى الدول الأكثر حاجة إليها.

وقال باتروشيف لبوتين “بعد القمة الروسية الإفريقية، حافظنا على العلاقات مع الدول الإفريقية ونعزز التعاون. ونتيجة لذلك، تمكنا من تسليم هذه الكمية من القمح إلى هذه الدول بسرعة كبيرة”.

كما أخبر الوزير بوتين بأن روسيا تتوقع تصدير نحو 70 مليون طن من الحبوب في العام الزراعي 2023-2024. وأضاف أنها صدرت في الموسم السابق 66 مليون طن بقيمة 16.5 مليار دولار تقريبا.

ويبدأ العام الزراعي 2023-2024 في أول يوليو تموز 2023، ويستمر حتى 30 يونيو حزيران 2024.

    المصدر :
  • رويترز

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