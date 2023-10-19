روسيا تشكر كوريا الشمالية على دعمها لحرب بلادها

أشارت وزارة الخارجية الروسية ان وزير الخارجية سيرجي لافروف قدم الشكر لكوريا الشمالية على دعمها لحرب بلاده في أوكرانيا، وتعهد “بدعم وتضامن كاملين” من جانب موسكو للزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

ووصل لافروف إلى بيونجيانج أمس الأربعاء لعقد اجتماعات يُنظر إليها على أنها تمهد الطريق لزيارة الرئيس فلاديمير بوتين الذي عزز التعاون مع كوريا الشمالية المعزولة سياسيا.

وقال لافروف خلال حفل استقبال بكوريا الشمالية أمس الأربعاء إن موسكو تقدر “بشدة” دعم بيونجيانج “الراسخ والمتسق مع المبادئ” للحرب.

وقال لافروف وفقا لنص الخطاب الذي نشره الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية “وبالمثل فإن روسيا الاتحادية تعبر عن دعمها الكامل وتضامنها مع تطلعات جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية”.

ووصفت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية زيارة لافروف بأنها “مناسبة مهمة” من أجل تعزيز العلاقات بين البلدين بصورة أكبر.

وقال البيت الأبيض الأسبوع الماضي إن كوريا الشمالية زودت روسيا مؤخرا بشحنة من الأسلحة، وهو ما وصفته بأنه تطور مثير للقلق.

ورد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن المزاعم الغربية لا تستند إلى أدلة.