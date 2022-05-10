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روسيا تشنّ هجوما إلكترونيا ضخما على شبكة الإنترنت في أوكرانيا

10 - مايو - 2022
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اتهمت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا والاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء روسيا بالوقوف وراء هجوم إلكتروني ضخم على شبكة إنترنت عبر الأقمار الصناعية، ما أدى إلى توقف عشرات الآلاف من أجهزة المودم في بداية الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وقع الهجوم الرقمي على شبكة كيه.إيه-سات التابعة لشركة فياسات في أواخر فبراير شباط في نفس توقيت دخول المدرعات الروسية إلى أوكرانيا.

“متعمد وخبيث”

الى ذلك، أوضح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن الهجوم الإلكتروني كان يهدف إلى “تعطيل القيادة والتحكم في أوكرانيا خلال الغزو، وإن تلك الإجراءات كان لها آثار غير مباشرة على دول أوروبية أخرى”.

ووصفت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس الهجوم الإلكتروني على شبكة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية بأنه “متعمد وخبيث”.

وذكر المجلس الأوروبي أنه تسبب في “انقطاع للاتصالات بصورة عشوائية” في أوكرانيا وعدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

ولا يزال انقطاع خدمة فياسات هو الهجوم الإلكتروني الأكثر وضوحا الذي تم تنفيذه منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن الاختراق كان له عواقب مباشرة على مستخدمي الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في جميع أنحاء أوروبا ولأن أجهزة المودم المعطلة غالبا ما جرى استبدالها.

وقال روب جويس مدير الأمن السيبراني بوكالة الأمن القومي الأمريكية لرويترز على هامش مؤتمر اليوم الثلاثاء إنه بعد تعطل أجهزة المودم عن الاتصال بالإنترنت، لم تعد للعمل مرة أخرى، مضيفا أن الإنترنت انقطع تماما ولزم تبديل أجهزة المودم.

    المصدر :
  • رويترز

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