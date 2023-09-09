روسيا تشن هجوما بطائرات مسيرة فوق "كييف"

قالت الإدارة العسكرية لمنطقة كييف في ساعة متأخرة (السبت 9-9-2023) إن روسيا شنت هجوما بطائرات مسيرة‭ ‬خلال الليل فوق منطقة كييف.

وأضافت الإدارة العسكرية عبر تطبيق تيليغرام أن “قوات الدفاع الجوي تتعامل مع أهداف”.

وقال شهود من رويترز إنه تم سماع خمسة انفجارات على الأقل في أنحاء العاصمة الأوكرانية كييف، بعد أن قال رئيس بلدية المدينة فيتالي كليتشكو إن أنظمة الدفاع الجوي تتصدى لهجوم جوي روسي.

وكتب كليتشكو عبر تطبيق تيليغرام “طائرات مسيرة لا تزال تتجه صوب كييف”.

وأضاف أن حطام طائرات مسيرة سقط على ثلاث مناطق مما أدى إلى نشوب حريق بالقرب من متنزه وإلحاق أضرار بالطرق.

وقال كليتشكو إنه تم الإبلاغ عن وقوع إصابة واحدة وفقا للمعلومات الأولية.