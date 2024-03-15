روسيا: تصدينا لهجوم أوكراني على بيلغورود

ذكرت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة 15 آذار/مارس 2024، أن قواتها أحبطت محاولة أوكرانية لشن هجوم عبر الحدود على منطقة بيلجورود الروسية أمس الخميس.

وقالت الوزارة في بيان إن أوكرانيا استخدمت طائرات هليكوبتر لإنزال ما يصل إلى 30 جنديا بالقرب من قرية كوزينكا الحدودية. وأضافت أن الجنود الروس وحرس الحدود تصدوا لهم.

وقال مسؤولون أوكرانيون في وقت سابق من اليوم أن جماعات مسلحة روسية مناهضة للكرملين متمركزة في أوكرانيا تشن هجمات على إقليمين حدوديين روسيين هما بيلجورود ومنطقة كورسك المجاورة.

وقال فياتشيسلاف جلادكوف حاكم منطقة بيلجورود في بيان على تيليجرام إن شخصين لقيا حتفهما وتعرضت قرية كوزينكا “لأضرار بالغة”.

وبدأت روسيا اليوم انتخابات رئاسية تستمر ثلاثة أيام، والتي من المؤكد أن يفوز فيها الرئيس فلاديمير بوتين بفترة رئاسته الأخيرة لمدة ست سنوات.

وكانت بيلجورود، وهي منطقة حدودية تتعرض لهجوم متكرر من أوكرانيا منذ 2022، موقعا سابقا لسلسلة من الهجمات التي شنتها قوات أوكرانية في 2023.

وفي مايو أيار 2023، استولت القوات الأوكرانية لفترة وجيزة على منطقة قريبة من الحدود تشمل قرية كوزينكا.