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روسيا: تصرفات الغرب تجبرنا على تعزيز سلاحنا النووي الرادع

منذ 27 دقيقة
علم روسيا

علم روسيا

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نقلت وكالة الإعلام الروسية عن سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي قوله إن موسكو تحذر خصومها في الغرب من شعورها بالاضطرار لتعزيز سلاحها النووي الرادع بسبب ما تراه من مسارهم “التصعيدي”.

وتابعت الوكالة نقلا عن ريابكوف أن روسيا لن تغير رغم ذلك عقيدتها النووية التي تسمح باستخدام الأسلحة النووية في حالة ظهور تهديد وجودي للدولة.

وقال نائب الوزير “لا تغيير في هذا الشأن حتى اللحظة. لكن الوضع نفسه يتغير، وبالتالي كيفية ارتباط الوثائق الأساسية في هذا المجال باحتياجات ضمان أمننا هي محل تحليل مستمر”.

وأضاف “نحذر خصومنا من أن مسارهم التصعيدي يجعلنا بالطبع في مواجهة مع الحاجة إلى اتخاذ خطوات تعني فعليا تعزيز إجراءات الردع لدينا”.

وذكر أن المناورات التي تشمل الأسلحة النووية التكتيكية الروسية، والتي أعلنت عنها موسكو في وقت سابق من الأسبوع الجاري، تأتي في إطار هذه الجهود.

    المصدر :
  • رويترز

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