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روسيا تصعّد.. اختبار صاروخ باليتسي جديد عابر للقارات!

20 - أبريل - 2022
آخر تحديث: 20 - أبريل - 2022 6:10 مساءً
صاروخ باليستي روسي

صاروخ باليستي روسي (أرشيفية)

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قالت روسيا اليوم الأربعاء إنها أجرت اختبارا لصاروخ سارمات الباليستي الجديد العابر للقارات، وهو سلاح استراتيجي قال الرئيس فلاديمير بوتين إنه لا شبيه له في أي مكان آخر وسيجبر كل من يحاولون تهديد روسيا للتفكير أكثر من مرة.

وأظهر التلفزيون لقطات لبوتين وهو يستمع لإفادات من الجيش بشأن إطلاق الصاروخ من بليسيتسك في شمال غرب البلاد ليضرب أهدافا في شبه جزيرة كامشاتكا في أقصى الشرق.

وصرحت وزارة الدفاع الروسية للصحفيين، يوم الأربعاء بأن “الإطلاق الأول لصاروخ الباليستي العابر للقارات من طراز “سارمات” تم في إطار “اختبارات حكومية”.

وتم تأكيد خصائص التصميم في جميع مراحل مسار الصاروخ، وقالت الوزارة إن رؤوسا حربية للتدريب وصلت إلى “منطقة معينة” في إقليم “كامتشاتكا”.

من جهته هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجيش الروسي على الاختبار الناجح لصاروخ سارمات الباليستي العابر للقارات، وأشار إلى”أنه لا يوجد له نظير في العالم”.

وقال بوتين: “هذا حدث عظيم ومهم في تطوير أنظمة أسلحة واعدة للجيش الروسي، ويتمتع النظام الجديد بأعلى خصائص الأداء وقادر على التغلب جميع أنظمة الدفاع المضادة للصواريخ الحديثة”.

 

    المصدر :
  • رويترز

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