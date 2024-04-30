روسيا تصنع سفينة أبحاث بحرية لصالح الجيش

أعلن مصنع “يانتار” الروسي أن العمل جار على تصنيع سفينة أبحاث بحرية جديدة لصالح الجيش.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمصنع:”العمل جار بوتيرة متسارعة لبناء سفينة الأبحاث البحرية الجديدة، والتي يتم تطويرها لصالح الجيش الروسي في إطار المشروع 22010″.

ومن جهته قال ميخائيل بوليايف، الخبير الميكانيكي وأحد المشرفين على مشروع تطوير السفينة:”يجري العمل حاليا على تجهيز السفينة بالأنابيب ومولدات الديزل المخصصة لتوليد الطاقة، كما يتم استكمال أعمال عزل الهيكل، ويقوم المختصون باستكمال توصيل الكوابل الكهربائية الموجودة في السفينة”.

وكانت روسيا قد بدأت بتطوير هذه السفينة عام 2016، وأنزلتها إلى المياه أول مرة عام 2019، وأشار الخبراء في مصنع “يانتار” الروسي إلى أن السفينة ستخصص للأبحاث البحرية ودراسة قاع المحيطات والبحار، كما سيكون بالإمكان الاعتماد عليها في مهمات الإنقاذ والبحث عن السفن والغواصات الغارقة.

ويبلغ طول هذه السفينة 108.1 م، وعرضها 17.2 م، ومقدار إزاحتها للمياه 5200 طن، كما جهّزت بمنصة لحمل المروحيات.