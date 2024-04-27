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روسيا: تضرر مصفاة نفط في منطقة كراسنودار الروسية

منذ 47 دقيقة
آخر تحديث: 27 - أبريل - 2024 11:04 صباحًا
طائرة مسيرة أوكرانية

طائرة مسيرة أوكرانية

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قالت السلطات في منطقة كراسنودار الروسية السبت إن مصفاة سلافيانسك لتكرير النفط تعرضت لأضرار في هجوم بطائرات‭ ‬مسيرة أوكرانية.

وذكر رومان سينياجوفسكي رئيس منطقة سلافيانسك الإدارية عبر تطبيق تيليغرام أن تسع هجمات في المجمل استهدفت صهاريج التخزين وعمود التقطير.

وأفادت خدمات الطوارئ المحلية بأن حريقا اندلع في منطقة صغيرة بالمصفاة وتم إخماده في وقت لاحق.

وقال سينياجوفسكي “لم تتضرر صهاريج التخزين بسبب نظام الحماية المنسق. وتضرر عمود التقطير. وتم إخماد الحريق من خلال الجهود المشتركة للأجهزة المسؤولة”.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية السبت أن وحدات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 66 طائرة مسيرة أوكرانية فوق منطقة كراسنودار، وطائرتين أخريين فوق شبه جزيرة القرم.

    المصدر :
  • رويترز

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