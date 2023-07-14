الجمعة 26 ذو الحجة 1444 ﻫ - 14 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

روسيا تضع خططا لخفض صادرات النفط في أغسطس

منذ 7 دقائق
النفط الروسي

النفط الروسي

A A A
طباعة المقال

من المقرر أن تنخفض صادرات النفط الروسية من الموانئ الغربية بما يتراوح بين 100 ألف و200 ألف برميل يوميا الشهر المقبل مقارنة مع مستويات يوليو تموز، في مؤشر على التزام موسكو بتعهدها بتخفيضات جديدة للإمدادات تزامنا مع خطوة مماثلة أعلنتها السعودية، حسبما أفاد مصدران مطلعان على خطط التصدير اليوم الجمعة.

وتقلص مجموعة أوبك+، التي تضم بلدان أوبك ومنتجين كبارا على رأسهم روسيا، الإمدادات منذ نوفمبر تشرين الثاني لدعم الأسعار.

وتعهدت موسكو هذا الشهر بخفض الصادرات 500 ألف برميل يوميا في أغسطس آب، بينما مددت السعودية تخفيضات الإنتاج البالغة مليون برميل يوميا.

ومن المقرر أن تنخفض شحنات النفط في يوليو تموز من الموانئ الغربية، مثل بريمورسك وأوست لوجا في بحر البلطيق ونوفوروسيسك في البحر الأسود، إلى 1.9 مليون برميل يوميا هذا الشهر مقارنة مع 2.3 مليون برميل يوميا في يونيو حزيران و2.4 مليون برميل يوميا في مايو أيار.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

علم السويد
السويد توافق على حرق نسخة من التوراة
الهجرة غير الشرعية - تعبيرية
اليونيسف: 11 طفلًا يغرقون كلّ أسبوع خلال محاولات الهجرة إلى أوروبا
المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
بعد سقوط مسيّرة.. روسيا تتّهم "الناتو" برعاية "الإرهاب النوويّ" لأوكرانيا

الأكثر قراءة

شاحن هاتف - تعبيرية
عادة خطيرة.. "شاحن هاتف" يُنهي حياة أسرة بأكملها
الدولار- رويترز
الدولار يسجل أدنى مستوى منذ أكثر من عام
سرطان القولون يبدأ في الأمعاء الغليظة
احذرها.. علامات إذا ظهرت تدل على الإصابة بسرطان القولون