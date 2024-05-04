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روسيا تضع زيلينسكي على قائمة المطلوبين

منذ 36 دقيقة
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (رويترز)

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ذكرت وكالة تاس الروسية الرسمية للأنباء نقلا عن قاعدة بيانات وزارة الداخلية (السبت 4-5-2024) أن روسيا فتحت قضية جنائية بحق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ووضعته على قائمة المطلوبين.

ولم يرد في قاعدة البيانات أي تفاصيل أخرى.

وأصدرت روسيا مذكرات اعتقال بحق عدد من السياسيين الأوكرانيين والأوروبيين منذ نشوب الصراع مع أوكرانيا في فبراير شباط 2022.

ووضعت الشرطة الروسية في فبراير شباط الماضي رئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس ووزير الثقافة الليتواني وأعضاء في برلمان لاتفيا السابق على قائمة المطلوبين بسبب اتهام موسكو لهم بتدمير آثار تعود إلى الحقبة السوفيتية.

وأصدرت روسيا أيضا مذكرة اعتقال بحق المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الذي أعد العام الماضي مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهم ارتكاب جرائم حرب.

    المصدر :
  • رويترز

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