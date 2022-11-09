الأربعاء 15 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 9 نوفمبر 2022 |
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روسيا تضع شرطًا مقابل تمديد اتفاق البحر الأسود

منذ ساعتين
سفينة تحمل حبوبًا أوكرانية في البحر الأسود (رويترز)

سفينة تحمل حبوبًا أوكرانية في البحر الأسود (رويترز)

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أعلنت روسيا أنّها لا ترى أي تقدّم حتى الآن في تسهيل صادراتها من الأسمدة والحبوب، وهو جزء من اتفاق البحر الأسود للحبوب تعتبره موسكو أساسيًا لتمديد المبادرة فيما بعد الأسبوع المقبل.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية “ماريا زاخاروفا” للصحفيين، إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يضعان عقبات أمام الصادرات الروسية، لافتةً الى أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت روسيا ستمدد مشاركتها في المبادرة التي تنتهي في 19 نوفمبر تشرين الثاني.

وأضافت: “الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يواصلان وضع العراقيل أمام تصدير الأسمدة والحبوب الروسية. وسنأخذ ذلك في الاعتبار عند اتخاذ قرار بشأن تمديد اتفاق الحبوب”.

ووافقت روسيا على الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة في تركيا في تموز، والذي يسمح لأوكرانيا، وهي مُصدِّر رئيسي للحبوب، باستئناف الصادرات عبر موانئ في البحر الأسود كانت السفن الحربية الروسية قد أغلقتها.

غير أنّ موسكو تشكو من وقف صادراتها من الحبوب والأسمدة، على الرغم من عدم استهدافها بشكل مباشر بالعقوبات الغربية فعليًا، لأنّ العقوبات تؤثر على التأمين وإمكانية دخول الموانئ وخدمات لوجستية رئيسية أخرى.

وعلّقت روسيا مشاركتها في اتفاق الحبوب في 29 تشرين الأول، وقالت إن السبب وراء ذلك هو هجوم أوكراني بطائرات مسيّرة استهدف أسطولها في البحر الأسود، لكنها استأنفت المشاركة بعد ذلك بأربعة أيام بعد وساطة من الرئيس التركي.

    المصدر :
  • رويترز

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