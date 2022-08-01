روسيا تضع 39 بريطانياً على قائمتها السوداء

تتواصل الحرب الدبلوماسية بين روسيا والغرب منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، وأدرجت السلطات الروسية، اليوم الإثنين، 39 بريطانيّا بينهم زعيم حزب العمال، كير ستارمر، على قائمتها السوداء.

يأتي ذلك في إطار عملية تبادل فرض العقوبات بين الغرب وموسكو منذ بداية الحرب في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي.

ووفق فرانس برس، تضمنت القائمة أيضا رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون.

وقالت الخارجية الروسية في بيان، إن المواطنين البريطانيين المدرجين على القائمة السوداء، وبينهم صحفيون، “ساهموا في مسار لندن العدائي الهادف لشيطنة بلدنا وعزلها دوليا”.

والشهر الماضي، أعلنت الخارجية الروسية، فرض عقوبات على 384 عضوا من البرلمان الياباني.

الخارجية الروسية التي نشرت قائمة النواب على موقعها تتهمهم بـ “تبني موقف غير ودي ومعاد لروسيا من خلال التعبير عن اتهامات لا أساس لها ضد بلادنا في ما يتعلق بالعملية العسكرية في أوكرانيا”.

ومنذ بداية الهجوم الروسي على أوكرانيا، انضمت اليابان إلى العقوبات الغربية القاسية ضد موسكو.