روسيا تطالب بعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن بشأن محطة زابوريجيا

فيما يستمر تبادل الروس والأوكرانيين، الاتهامات بقصف محطة زابوريجيا، طلبت روسيا عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن مزاعم بقصف أوكراني لمحطة الطاقة النووية في زابوريجيا.

وكشف المندوب الروسي لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف بتغريدة على تويتر، أن “القصف الأوكراني المنظم للمحطة يمكن أن يؤدي إلى كارثة واسعة النطاق في أوروبا”. كما أكد أن الاجتماع سيعقد في نيويورك غداً الخميس.

BREAKING NEWS.Russia requested an urgent meeting of the #UN Security Council in connection with regular shelling of Zaporozhskaya nuclear power plant by Ukrainian armed forces which can result in a large-scale catastrophe in #Europe. The meeting in New York will be held tomorrow.

— Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) August 10, 2022