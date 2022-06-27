روسيا تطرد ثمانية دبلوماسيين يونانيين

قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم الاثنين إن روسيا أعلنت ثمانية دبلوماسيين يونانيين “أشخاصا غير مرغوب فيهم” وأمهلتهم ثمانية أيام لمغادرة البلاد.

وأضافت الوزارة أنها استدعت السفير اليوناني للاحتجاج على ما سمته “مسار المواجهة الذي تتبعه السلطات اليونانية تجاه روسيا، بما يشمل تزويد نظام كييف (في أوكرانيا) بالأسلحة والمعدات العسكرية”.

وقالت الوزارة إنها احتجت أيضا على قرار يوناني إعلان مجموعة من الدبلوماسيين الروس “أشخاصا غير مرغوب فيهم”.

واليونان من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، وانضمت إلى العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.

على جناح الحرب الأوكرانية، تصاعدت معركة حامية أخرى بين روسيا والغرب، كان أبطالها السفراء وموظفي السفارات.

وردا على العملية العسكرية الروسية، عمدت الدول الغربية إلى حملة منسقة وطرد جماعي للدبلوماسيين الروس، مما دفع الأخيرة إلى الرد بالمثل في بعض الأحيان، واصفة الأمر بـ”ضيق البصيرة”.

ووفقا لبعض الإحصاءات، فقد تم طرد نحو 260 دبلوماسيا روسيا حتى الرابع من أبريل الجاري، من مختلف دول الاتحاد الأوروبي، منذ بدء العملية الروسية بأوكرانيا، وفقا لوكالة “فرانس برس”.

أما صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، فأكدت طرد حوالي 400 دبلوماسي روسي في الأسابيع الستة الماضية.

حرب طرد الدبلوماسيين

وخلال مارس وأبريل، ساءت العلاقات الدبلوماسية بين المعسكرين، بعد تبادل حملات طرد الدبلوماسيين وموظفي السفارات، فبعد فرنسا وألمانيا، طردت إيطاليا والدنمارك والسويد وإسبانيا ودول البلطيق الثلاث (استونيا، لاتفيا، ليتوانيا)، بالإضافة إلى أميركا واليابان وبلغاريا وسلوفاكيا والبرتغال، عشرات الدبلوماسيين الروس، مما يمثل مزيدا من التدهور بالعلاقات مع موسكو.

وفي 4 أبريل الجاري، قررت إيطاليا طرد 30 دبلوماسيا روسيا لأسباب تتعلق بـ”الأمن القومي”، حسب ما أعلن وزير خارجيتها لويجي دي مايو.

وفيما أعلنت ألمانيا طرد 40 روسيا، قررت ليتوانيا طرد السفير الروسي، بالتزامن مع طرد فرنسا 35 دبلوماسيا روسيا “تتعارض أنشطتهم مع مصالحها”، موضحةً أن “هذا الإجراء جزء من نهج أوروبي”.