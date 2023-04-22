روسيا تطرد دبلوماسيين ألمان ردا على إجراء مماثل

قالت روسيا (السبت 22-4-2023) إنها ستطرد عددا من الدبلوماسيين الألمان ردا على إجراء مماثل من ألمانيا، لكن لم تؤكد برلين على الفور طرد أي من دبلوماسييها.

وأفادت وكالة الإعلام الروسية الحكومية، دون ذكر مصدر، أن ألمانيا ستطرد أكثر من 20 دبلوماسيا روسيا.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية الألمانية إن برلين وموسكو تواصلتا حول حجم التمثيل الدبلوماسي لكل منهما خلال الأسابيع القليلة الماضية، مضيفا أن وصول طائرة تابعة للحكومة الروسية إلى برلين مرتبط بهذا الأمر.

وتوترت العلاقات بين موسكو وبرلين، التي كانت أكبر مشتر للنفط والغاز الروسيين، منذ أن أرسلت روسيا قواتها إلى أوكرانيا في فبراير شباط 2022 ورد الغرب بفرض عقوبات عليها.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان “اتخذت السلطات الألمانية قرارا بطرد جماعي آخر لموظفين في البعثات الدبلوماسية الروسية في ألمانيا”.

وأضافت “ندين بشدة تصرفات برلين هذه التي تواصل تدمير مجمل العلاقات الروسية الألمانية”.

ولم يذكر البيان عدد الدبلوماسيين الذين يشملهم القرار، لكنه قال إن طرد الدبلوماسيين الألمان رد بالمثل على برلين، وأضاف أن موسكو ستحد بشكل كبير من العدد الأقصى لموظفي البعثات الدبلوماسية الألمانية.

وكانت وكالة الإعلام الروسية نقلت عن ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية قولها إن موسكو ستطرد أكثر من 20 دبلوماسيا ألمانيا.

وقال بيان وزارة الخارجية الروسية إن موسكو أخطرت السفير الألماني في موسكو بهذه الخطوات في الخامس من أبريل نيسان.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية إنها على علم بالبيان الروسي.