تصعيد دبلوماسي.. روسيا تطرد نائب السفير الأميركي لديها

أعلنت السفارة الأميركية لدى موسكو أن السلطات الروسية طردت نائب سفير الولايات المتحدة، بارت غورمان.

وقال المتحدث باسم السفارة الأمريكية، ريبهولتس، اليوم الخميس، في بيان: “يمكننا التأكيد أن روسيا طردت نائب رئيس البعثة الدبلوماسية للولايات المتحدة، بارت غورمان، الذي كان ثاني مسؤول في السفارة الأمريكية لدى موسكو بعد السفير وعضوا محوريا في فريق إدارة السفارة”.

وجاء الإعلان عن طرد الدبلوماسي بعد وقت قصير من زيارة السفير الأميركي، جون سوليفان مبنى وزارة الخارجية الروسية، التي استغرقت زيارته 15 دقيقة ولم يدل بعدها بأي تعليق.

ووفقا لصفحة غورمان على موقع السفارة الأمريكية، فإنه كان يتولى “مسؤولية الجوانب الرئيسية في العلاقات الأميركية الروسية”.

وبين عامي 2017- 2019 شغل غورمان منصب نائب مساعد وزير الخارجية ومساعد مدير التحقيق في مكتب الأمن الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية الأميركية.

ومن 2014 إلى 2016 ، كان رئيسا للأمن في البعثة الدبلوماسية الأميركية في موسكو، وكان قد عمل سابقا في كل من بغداد وعمّان.

وجاء طرد الدبلوماسي الأميركي في خضم الأزمة المشتعلة على الحدود مع أوكرانيا.