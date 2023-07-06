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روسيا تطرد 9 دبلوماسيين فنلنديين ردا على خطوة مماثلة

منذ دقيقة واحدة
علما روسيا وفنلندا

علما روسيا وفنلندا

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قالت وزارة الخارجية الروسية (الخميس 6-7-2023) إنها طردت تسعة دبلوماسيين من فنلندا ردا على خطوة مماثلة.

كانت فنلندا، جارة روسيا وأحدث عضو في حلف شمال الأطلسي، قد أعلنت الشهر الماضي طرد تسعة دبلوماسيين روس، متهمة إياهم بالعمل في مهام للمخابرات.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن روسيا قررت أيضا إغلاق القنصلية الفنلندية في سان بطرسبرج، متهمة فنلندا باتباع سياسة “تحدي” مع موسكو.

وقال البيان الروسي “لوحظ أن المعايير التي تناقش حاليا بشأن انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي تشكل تهديدا لأمن روسيا الاتحادية وتشجع نظام كييف على المضي في الحرب، ومده بأسلحة غربية يشكل بوضوح أعمالا عدائية ضد بلدنا”.

وأضاف “هذا الاتجاه من السلطات الفنلندية لا يمكن أن يبقى دون رد”.

ووصف الرئيس الفنلندي سولي نينيستو الإجراءات بأنها “رد قاس وغير متكافئ على قرارات الطرد الفنلندية”.

وقال إن فنلندا تستعد في المقابل لإغلاق القنصلية الروسية في توركو.

    المصدر :
  • رويترز

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