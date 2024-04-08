روسيا تطلب من قازاخستان تزويدها بالوقود في حالة حدوث نقص

ذكرت ثلاثة مصادر في قطاع النفط لرويترز إن روسيا طلبت من قازاخستان الاستعداد لتزويدها بمئة ألف طن من البنزين في حالة تفاقم النقص نتيجة هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية وانقطاع التيار الكهربائي.

وأوضح أحد المصادر أنه تم بالفعل الاتفاق على استخدام الاحتياطيات لصالح روسيا.

ولم ترد وزارتا الطاقة في روسيا وقازاخستان على الفور على طلبات التعليق

وكانت روسيا البيضاء، المجاورة لروسيا، قد اتفقت بالفعل على مساعدة روسيا عبر إمدادها بالبنزين.

وتسببت الهجمات الأوكرانية بطائرات مسيرة في تدمير نحو 14 بالمئة من قدرات تكرير النفط لدى روسيا حتى نهاية مارس آذار. وقالت السلطات إن الوضع في أسواق الوقود المحلية مستقر حاليا وإن المخزونات كبيرة بالقدر الكافي.