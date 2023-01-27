روسيا تطلب من مبعوث لاتفيا المغادرة خلال أسبوعين

قالت وزارة الخارجية الروسية (الجمعة 27-1-2023) إنها طلبت من مبعوث لاتفيا مغادرة البلاد خلال أسبوعين بعد قرار مماثل اتخذته ريجا هذا الأسبوع.

وأضافت الوزارة أنها استدعت القائم بأعمال لاتفيا للاحتجاج على قرار بلاده تخفيض مستوى العلاقات مع روسيا.

وقالت لاتفيا يوم الاثنين إنها اتخذت القرار تضامنا مع جارتها في البلطيق إستونيا التي طردت أيضا المبعوث الروسي مما أدى إلى رد مماثل من موسكو.

وقالت الوزارة الروسية في بيانها إنها لا ترى “تضامنا” بين دول البلطيق إلا في “الرهاب التام من روسيا والرغبة في البدء بالخطوات العدائية تجاه روسيا بتشجيع من الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى غير الصديقة لنا”.

وانتقدت الوزارة ما قالت إنها إجراءات لتقييد اللغة الروسية في لاتفيا وتدمير النصب التذكارية والإرث الحضاري للحقبة السوفيتية. وتعيش في لاتفيا أقلية عرقية روسية كبيرة.

ودول البلطيق الثلاث، التي تشمل ليتوانيا أيضا والتي كانت جزءا من الاتحاد السوفيتي السابق، هي من بين مجموعة من الحلفاء بحلف شمال الأطلسي التي تدعو بشدة لإرسال مزيد من الدبابات إلى أوكرانيا لمساعدتها في التصدي للقوات الروسية.

وطردت ليتوانيا المبعوث الروسي لديها في أبريل نيسان وخفضت تمثيلها الدبلوماسي لدى روسيا.