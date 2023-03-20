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روسيا تطلق إحدى مقاتلاتها فوق البلطيق.. اليكم السبب

منذ دقيقة واحدة
علم روسيا

علم روسيا

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قالت وزارة الدفاع الروسية إنها أطلقت مقاتلة روسية من طراز سوخوي-35 فوق بحر البلطيق الاثنين بعد رصد طائرتين استراتيجيتين أمريكيتين تحلقان باتجاه الحدود الروسية لكنهما غادرتا بعد ذلك.

وقالت الوزارة على تليغرام “في 20 مارس، رصدت أجهزة الرادار التابعة لقوات الدفاع الجوي للمنطقة العسكرية الغربية العاملة فوق بحر البلطيق هدفين جويين يحلقان باتجاه حدود دولة روسيا الاتحادية”.

وأضافت أن الهدفين هما طائرتان مقاتلتان استراتيجيتان تابعتان للقوات الجوية الأمريكية من طراز بي52إتش.

وقالت إن طائرة مقاتلة من طراز سوخوي-35 أقلعت بعد صدور أوامر لها لمنع أي اختراق للحدود، وأضافت أنه “بعد أن ابتعدت الطائرات العسكرية الأجنبية عن حدود دولة الاتحاد الروسي، عادت المقاتلة الروسية إلى قاعدتها الجوية”.

    المصدر :
  • رويترز

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