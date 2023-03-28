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روسيا تطلق صواريخ مضادة للسفن وأسرع من الصوت في بحر اليابان

منذ 6 دقائق
البحرية الروسية- أرشيفية

البحرية الروسية- أرشيفية

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قالت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، إن البحرية الروسية أطلقت صواريخ مضادة للسفن وأسرع من الصوت على هدف وهمي في بحر اليابان.

وأضافت عبر حسابها على تيليجرام “في مياه بحر اليابان، أطلقت سفن أسطول المحيط الهادي صواريخ كروز من طراز موسكيت على هدف وهمي بحري للعدو.

“أصيب الهدف الذي كان على مسافة نحو مئة كيلومتر إصابة مباشرة ناجحة بصاروخين كروز من طراز موسكيت”.

والصاروخ بي-270 موسكيت صاروخ كروز أسرع من الصوت ومتوسط المدى وله أصل سوفيتي ويمكنه تدمير سفينة من مدى يصل إلى 120 كيلومترا.

يأتي إطلاق الصواريخ بعد أسبوع من تحليق قاذفتين استراتيجيتين روسيتين قادرتين على حمل رؤوس نووية فوق بحر اليابان لأكثر من سبع ساعات في رحلة قالت موسكو إنها كانت “مقررة”.

    المصدر :
  • رويترز

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