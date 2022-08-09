روسيا تطلق قمرا صناعيا إيرانيا إلى الفضاء في ظل مخاوف من الغرب

أطلق صاروخ روسي قمرا صناعيا إيرانيا بنجاح في الفضاء، الثلاثاء ،في الوقت الذي تسعى فيه موسكو وطهران إلى بناء علاقات أوثق في مواجهة العقوبات الغربية.

وأطلق صاروخ سويوز الروسي القمر الصناعي للاستشعار عن بعد الذي يحمل اسم “خيام” من قاعدة بايكونور كوزمودروم، مقر عمليات الإطلاق الفضائية الروسية في جنوب قازاخستان، الساعة 08:52 صباحا بتوقيت موسكو (0552 بتوقيت جرينتش) اليوم الثلاثاء، وفقا للقطات مصورة بثتها وكالة الفضاء الروسية (روسكوزموس) على موقع يوتيوب.

ورفضت طهران المزاعم بأن موسكو ربما تستخدم القمر الصناعي لتعزيز قدراتها الاستخباراتية في أوكرانيا، قائلة إن إيران ستتمتع بالسيطرة الكاملة على القمر وتشغيله “منذ اليوم الأول”.

وذكرت صحيفة ذا واشنطن بوست الأسبوع الماضي أن المسؤولين الأمريكيين قلقون من بدء تعاون فضائي بين روسيا وإيران خشية أن يساعد القمر الصناعي روسيا في أوكرانيا ويتيح لإيران أيضا “قدرات غير مسبوقة” لمراقبة الأهداف العسكرية المحتملة في إسرائيل والشرق الأوسط الأوسع.

وتقول إيران إن القمر الصناعي مصمم للبحث العلمي بما في ذلك المراقبة الإشعاعية والبيئية للأغراض الزراعية.

وسعت روسيا إلى تعميق علاقاتها مع إيران منذ 24 فبراير شباط، عندما أمر الكرملين بدخول عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا.

وزار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إيران في يوليو تموز في أول رحلة دولية له خارج الاتحاد السوفيتي السابق منذ بدء الحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأثناء وجوده هناك، قال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي لبوتين إن طهران وموسكو بحاجة إلى توخي الحذر من “الخداع الغربي”.

وكان الفضاء أحد المجالات التي حافظت فيها الولايات المتحدة وروسيا بشكل تقليدي على التعاون والعلاقات القوية على الرغم من التوترات الجيوسياسية بين موسكو وواشنطن.

ووقعت وكالة الفضاء الروسية (روسكوزموس) وإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) مؤخرا على اتفاق كي تنقل كل دولة رواد فضاء من الدولة الأخرى إلى محطة الفضاء الدولية، لكن موسكو أحدثت ضجة بشأن انسحابها من محطة الفضاء الدولية في مرحلة ما في المستقبل.

وأقال بوتين مؤخرا دميتري روجوزين، رئيس روسكوزموس، ليحل محله مستشار دفاع سابق مما أحدث هزة في وكالة الفضاء.