روسيا تعاني من ارتفاع كبير في اصابات كوفيد-19

أعلن فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة فيروس كورونا في روسيا الجمعة، تسجيل 50952 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في أعلى حصيلة يومية منذ قرابة ستة أشهر.

وارتفعت أعداد الحالات في شتى أنحاء روسيا خلال الأسابيع الستة الماضية، مع انتشار متحورات جديدة شديدة العدوى من فيروس كورونا.

وحصيلة اليوم الجمعة هي الأعلى منذ العاشر من مارس آذار.

وكانت روسيا واحدة من أكثر الدول تضررا من الجائحة من حيث الزيادة في متوسط عدد الوفيات المعتاد، إذ تجنب الكرملين إلى حد بعيد فرض قيود صارمة بعد إغلاق قصير في أبريل نيسان 2020، بينما كان الإقبال على اللقاحات بطيئا.