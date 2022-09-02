الجمعة 6 صفر 1444 ﻫ - 2 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

روسيا تعاني من ارتفاع كبير في اصابات كوفيد-19

منذ 45 دقيقة
روسيا تسجل أرقام قياسية بكورونا

روسيا تسجل أرقاما قياسية بكورونا

A A A
طباعة المقال

أعلن فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة فيروس كورونا في روسيا الجمعة، تسجيل 50952 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في أعلى حصيلة يومية منذ قرابة ستة أشهر.

وارتفعت أعداد الحالات في شتى أنحاء روسيا خلال الأسابيع الستة الماضية، مع انتشار متحورات جديدة شديدة العدوى من فيروس كورونا.

وحصيلة اليوم الجمعة هي الأعلى منذ العاشر من مارس آذار.

وكانت روسيا واحدة من أكثر الدول تضررا من الجائحة من حيث الزيادة في متوسط عدد الوفيات المعتاد، إذ تجنب الكرملين إلى حد بعيد فرض قيود صارمة بعد إغلاق قصير في أبريل نيسان 2020، بينما كان الإقبال على اللقاحات بطيئا.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

إقليم دارفور السوداني
اندلاع موجة عنف جديدة في السودان
علم الصين وتايوان
الصين تتهم الحزب الحاكم في تايوان بمحاولة تضخيم التوتر
الأسهم الأوروبية تواصل ارتفاعها
بعد اسبوع متقلب الاسهم الاوروبية ترتفع

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

متى تنحسر موجة الحرّ التي تضرب لبنان؟
الراحل جورج الراسي وحاتم
بالصور والفيديو.. جويل حاتم تفتح النار على والدها وتحمله مسؤولية زواجها
مقاتلات حربية إسرائيلية "أرشيفية"
تحرك روسي "لافت" سبق القصف الإسرائيلي لمطار حلب