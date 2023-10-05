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روسيا تعتزم إقامة قاعدة بحرية على البحر الأسود

منذ 60 دقيقة
البحرية الروسية- أرشيفية

البحرية الروسية- أرشيفية

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نقلت صحيفة إزفستيا، الخميس، عن أصلان بجانيا زعيم منطقة أبخازيا المنشقة عن جورجيا قوله إن روسيا تعتزم بناء قاعدة بحرية على ساحل البحر الأسود في المنطقة وهو التصريح الذي يأتي بعد يوم واحد من لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال بجانيا، الذي نصب نفسه رئيسا للمنطقة الانفصالية المدعومة من روسيا، إن اتفاقا تم توقيعه لإقامة قاعدة بحرية دائمة في أوتشامشيرا.

وقال بجانيا لصحيفة إزفستيا “وقعنا اتفاقا، وفي المستقبل القريب ستكون هناك قاعدة دائمة للبحرية الروسية في مقاطعة أوتشامشيرا”.

وأضاف “يهدف كل هذا إلى زيادة مستوى القدرة الدفاعية لكل من روسيا وأبخازيا، وسيستمر هذا النوع من التعاون”.

واعترفت روسيا باستقلال أبخازيا ومنطقة أوستيا الجنوبية المنشقة أيضا في 2008 بعدما صدت القوات الروسية محاولة من جورجيا لاستعادة أوستيا الجنوبية في حرب استمرت خمسة أيام وانتهت في 12 أغسطس آب 2008.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن روسيا سحبت الجزء الأكبر من أسطولها في البحر الأسود من قاعدتها الرئيسية في شبه جزيرة القرم التي ضمتها سابقا بسبب الهجمات الأوكرانية. ولم يصدر عن روسيا تعليق بعد.

    المصدر :
  • رويترز

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